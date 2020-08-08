Беглов обсудил судьбу «наливаек» с владельцем культового бара «Терминал»

Александр Беглов побывал в одном из петербургских баров, который могут закрыть из-за закона о "наливайках". Фото: пресс-служба Смольного

Александр Беглов побывал в одном из петербургских баров, который могут закрыть из-за закона о "наливайках". Фото: пресс-служба Смольного

Петербургский губернатор Александр Беглов посетил популярный бар «Терминал» на улице Белинского и побеседовал с его владельцем.

Градоначальник поднял тему о проблеме с законом о закрытии небольших баров, которые также называют «наливайками». По словам Беглова, власти в любом случае внесут поправки в документ. При этом, главной задачей Смольного будет защита жителей домов, в которых находятся заведения.

Тем не менее, как отметил Беглов, стороны должны найти единые решения. По его словам, проблему нельзя решать «с кондачка». Глава Петербурга добавил, что инициативы депутатов должны быть тщательно изучены, а действия должны быть аккуратными.

Владелец бара «Терминал» Илья Базарский в свою очередь считает, что властям стоит вернуться к федеральной норме и запретить в жилых домах работу заведений, площадь которых не превышает 20 кв.м.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов выпил в «авторском» баре, который вскоре закроют.