Беглов выпил в «авторском» баре, который вскоре закроют

Площадь бара, в который наведался Беглов, составляет всего 23 кв.м. Фото: unsplash.com

Площадь бара, в который наведался Беглов, составляет всего 23 кв.м. Фото: unsplash.com

Петербургского губернатора Александр Беглова напоили фруктовым соком в одном из баров города, который собираются закрыть из-за подписанного им закона о «наливайках».

Градоначальник побывал в небольшом заведении в среду, 5 августа. Он побеседовал с хозяевами бара, площадь которого составляет менее 50 кв.м. Последнее и может стать причиной его закрытия из-за принятого депутатами городского ЗакСобрания закона. Напомним, что его подписал сам Беглов.

Владелец бара Кирилл Тычук назвал главную проблему закона — документ на разграничивает приличные заведения и «наливайки». Стоит отметить, что площадь бара, в который наведался Беглов, составляет всего 23 кв.м.

Главе города, кстати, бар понравился: после выпитого им сока он пригласил предпринимателей на рабочую встречу в Смольный. Там у владельцев баров будет возможность поделиться своими идеями и пояснить, чем они отличаются от заведений в спальных районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что получить статус «бара» в законопроекте о «наливайках» заведениям может помочь их местоположение в городе.