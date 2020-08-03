Получить статус «бара» в законопроекте о «наливайках» заведениям может помочь их местоположение в городе

Если бары находятся в исторической части Санкт-Петербурга, то у них есть шанс продолжить свою работу, несмотря на ограниченный метраж.

Напомним, в городе недавно был принят закон о «наливайках. Согласно ему, в помещениях площадью менее 50 квадратных метров больше нельзя реализовывать алкоголь. Подразумевается, что в силу данный документ вступит уже с 1 января 2021 года. Подобное решение властей вызвало бурную дискуссию среди представителей бизнеса, которые весьма обеспокоились за судьбу своих заведений. Масса баров, излюбленных местными жителям, не вписывается под новый норматив по квадратным метрам.

Позднее, губернатор Петербурга Александр Беглов, признал, что решение было принято поспешно. Урегулировать вопрос решили посредством создания рабочей группы по авторским барам. Ее руководитель, депутат ЗакСа Денис Четырбок озвучил несколько идей.

Таким образом, для заведений, которые работают в историческом центре, могут быть сделаны своеобразные поблажки. Возможно, барам, располагающимся в Центральном, Василеостровском и Петроградским районам метраж позволят оставить все-таки больший. Депутат Госдумы Сергей Боярский выступил за то, чтобы сохранить работу питейных заведений в центре, ведь большая часть авторских баров находится именно там.

По этому поводу высказался руководитель исследований рынков федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра» Вадим Дробиз. Эксперт назвал подобные разговоры «ахинеей». Ведь по сути, город разделится на районы. И в одном из них заведение будет являться «баром», а в другом уже «наливайкой». По словам Дробиза, нужно оставить работу баров в первозданном виде. А с «наливайками» бороться необходимо иначе. Ведь их популярность стала следствием ограничения времени по продаже алкоголя. В Петербурге горячительные напитки можно приобрести лишь с 11:00 до 22:00. Порой петербуржцы не успевают купить алкоголь после работы и устремляются в места, где его могут реализовывать не совсем законно. Таким образом, если в пиковые часы продаж, алкоголь покупать будет возможно, людям и не нужно будет посещать «наливайки». К примеру, в Москве продажа крепких напитков разрешена с 8:00 до 23:00, и ситуация там намного лучше. Об этом сообщает АБН.

В любом случае, обсуждения пока еще будут идти. Корректировки в закон пока не приняты. Следующее заседание рабочая группа проведет в августе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга поддержали законопроект против рюмочных и «наливаек».