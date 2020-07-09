Депутаты Петербурга поддержали законопроект против рюмочных и «наливаек»

Вместе с рюмочными и "наливайками" под угрозой закрытия оказываются и небольшие бары. Фото: pixabay.com

Вместе с рюмочными и "наливайками" под угрозой закрытия оказываются и небольшие бары. Фото: pixabay.com

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в третьем чтении одобрили законопроект, запрещающий продажу спиртного в «наливайках» площадью менее 50 «квадратов», расположенных в жилых домах.

Соответствующий законопроект обсуждался парламентариями Северной столицы в среду, 8 июля. По итогам заседания запрет был утвержден депутатами Заксобрания в окончательном, третьем чтении. Автором документа стал Денис Четырбок, который таким образом намерен бороться с продажей спиртного в обход городских ограничений.

Документ, однако, обретет силу только 1 января следующего года. Парламентарии предоставляют предпринимателям достаточное количество времени, чтобы подстроиться под новые условия работы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый закон ставит под угрозу закрытия не только «наливайки», но и около сотни баров Санкт-Петербурга.