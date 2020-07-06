Из-за нового закона в Петербурге могут закрыться около 100 баров

Речь идет о поправках в закон «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции». Они уже успешно прошли несколько чтений, и, в случае принятия, могут негативно отразиться на питейных заведениях Северной столицы.

Камнем преткновения между законодателями и предпринимателями стало новое условие, согласно которому алкоголь можно будет продавать в заведениях площадью более 50 квадратных метров, а не 20, как сейчас.

Подобная инициатива вызвала бурю негодования среди владельцев приличных популярных баров города малого метража.

Суть нововведений ясна. Таким образом правительство хочет избавиться от бесчисленного количества «наливаек». Но вместе с ними попадут под удар и хорошие заведения, излюбленные петербуржцами.

В связи с этим, владельцы баров создали петицию на платформе Change.org, где обратились к Губернатору Петербурга Александру Беглову и депутатам ЗАКСа и попросили разрешить работу небольших баров, находящихся в жилых домах Северной столицы. В обращении говорится, что площадь заведения не является показателем качества оказываемых услуг в заведении. Об этом сообщает РБК.

Вместе с алкомаркетами рискуют закрыться около сотни баров небольшой площади. По мнению владельца сети баров «Барслона» Андрея Федотова, инициаторам данных поправок необходимо разобраться, где среди небольших заведений плохие «наливайки», которые не должны продолжать работу, а где нормальные бары, деятельность которых могла бы спокойно продолжаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после карантина в общепитах ожидают откат культуры обслуживания на 15-20 лет.