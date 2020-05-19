После карантина в общепитах ожидают откат культуры обслуживания на 15-20 лет

Коронавирус будет влиять на общепиты даже после окончания пандемии. Фото: unsplash.com

Коронавирус будет влиять на общепиты даже после окончания пандемии. Фото: unsplash.com

Россию после пандемии ждет экономический кризис. На фоне этого культура обслуживания в общепитах может откатиться на 15-20 лет, считает председатель Союза малых предприятий Санкт-Петербурга Владимир Меньшиков.

Многие заведения после карантина не откроются. Другие столкнулся с низкой платежеспособностью населения. Кризис, как предполагает Меньшиков, продлится долго.

«Есть подозрение, что экономический кризис будет продолжаться долго. У многих, кто откроется, когда ограничения будут сняты, не будет посетителей. У людей попросту не будет на это денег. Кафе и рестораны — это не первостепенная потребность человека», — отметил он в разговоре с gazeta.spb.ru.

Меньшиков подчеркнул, что действующие меры поддержки предпринимателей доступны не всем. В Петербурге все еще не принят механизм для отмены арендной платы при пользовании госсобственностью. Значительная часть частных собственников также не идет на уступки и ждет действий от государства. Подобный механизм, в частности, реализован в Ленобласти.

«В Ленобласти, если арендодатель отменяет платежи своему арендатору, государство полностью отменяют налог на прибыль на несколько лет. У нас пока эта мера не реализована», — раcсказали в Союзе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронакризис вызвал всплеск нелегальной деятельности в индустрии красоты. Салоны и парикмахерские Петербурга открываются «с черного хода» и работают тайком.