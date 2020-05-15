В индустрии красоты Петербурга произошел всплеск нелегальной деятельности

В индустрии красоты Петербурга произошел всплеск нелегальной деятельности
Салоны красоты открываются, несмотря на пандемию. Фото: unsplash.com

Коронакризис вызвал всплеск нелегальной деятельности в индустрии красоты. Салоны и парикмахерские Петербурга открываются, несмотря не запреты, и работают тайком.

«Наблюдается всплеск нелегальной деятельности. Это либо оказание услуг на дому, либо «по звонку» или «с черного хода». Такая ситуация, особенно если это работа на дому, ведет к нарушению технологических процессов и санитарных норм, что никак не способствует борьбе с коронавирусной инфекцией», — отметил в разговоре с gazeta.spb.ru председатель Союза малых предприятий Санкт-Петербурга Владимир Меньшиков.

По словам Меньшикова, предприниматели дошли до состояния, когда страхи и риски, связанные с коронавирусом, отходят на второй план по сравнению с опасениями, вызванными необходимостью жить и обеспечивать семью.

Сотрудники на нарушения идут по тем же причинам. В Союзе отмечают, что многие работники индустрии красоты живут от зарплаты до зарплаты и имеют кредиты.

Не исключено, что полулегальный сектор сохранится после окончания пандемии. Ожидается, что часть организаций разорится и не откроется. Другая столкнется с низкой платежеспособностью населения и будет вынуждена сокращать издержки.

«Будет процветать полулегальный сектор. На дому и так далее», — считает Меньшиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рестораторы Петербурга не надеются на открытие раньше июля.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
индустрия красоты коронавирус коронакризис новости спб парикмахерские салоны красоты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти бесплатно раздадут 250 тыс. масок в мае
В 96 торговых центрах Петербурга прошли коронавирусные рейды
В метро Петербурга хулиган напал на пассажира с перцовым баллончиком
В индустрии красоты Петербурга произошел всплеск нелегальной деятельности
СК занялся делом дебошира, устроившего драку в метро Петербурга
Дожди в Ленобласти продолжатся и на выходных
Глава МИД заявил, что после завершения пандемии «свобода» общения ...
В Ленобласти открывается Кудровский проезд для автобусов