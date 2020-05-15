В индустрии красоты Петербурга произошел всплеск нелегальной деятельности

Коронакризис вызвал всплеск нелегальной деятельности в индустрии красоты. Салоны и парикмахерские Петербурга открываются, несмотря не запреты, и работают тайком.

«Наблюдается всплеск нелегальной деятельности. Это либо оказание услуг на дому, либо «по звонку» или «с черного хода». Такая ситуация, особенно если это работа на дому, ведет к нарушению технологических процессов и санитарных норм, что никак не способствует борьбе с коронавирусной инфекцией», — отметил в разговоре с gazeta.spb.ru председатель Союза малых предприятий Санкт-Петербурга Владимир Меньшиков.

По словам Меньшикова, предприниматели дошли до состояния, когда страхи и риски, связанные с коронавирусом, отходят на второй план по сравнению с опасениями, вызванными необходимостью жить и обеспечивать семью.

Сотрудники на нарушения идут по тем же причинам. В Союзе отмечают, что многие работники индустрии красоты живут от зарплаты до зарплаты и имеют кредиты.

Не исключено, что полулегальный сектор сохранится после окончания пандемии. Ожидается, что часть организаций разорится и не откроется. Другая столкнется с низкой платежеспособностью населения и будет вынуждена сокращать издержки.

«Будет процветать полулегальный сектор. На дому и так далее», — считает Меньшиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рестораторы Петербурга не надеются на открытие раньше июля.