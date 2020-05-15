Рестораны Петербурга не надеются на открытие до июля

Рестораторы Петербурга не надеются на открытие раньше июля. Об этом рассказал владелец петербургских ресторанов «Бутерbrodbskybar» и «МыЖеНаТы» Александр Затуливетров.

«Особых надежд на скорейшее открытие мы уже не испытываем. Прошел период, когда все ждали 31 числа, потом 10 мая. Сейчас уже понятно, что ни от нас и ни от кого не зависит дата возможного снижения этой напряженности. Тем более после появления рекомендаций Роспотребнадзора по поводу поэтапного открытия стало понятно, что с момента снятия ограничений должно прийти не меньше месяца, чтобы рестораны начали работать. Реально мы сейчас смотрим на июль месяц», — отметил Затуливетров в разговоре с gazeta.spb.ru.

По словам Заутуливетрова, некоторые рестораторы всерьез задумались о продаже бизнеса или оборудования. О подготовке к открытию, закупке защитных экранов и компоновке обеденных залов речь пока не идет.

Ресторатор отметил, что единственной хорошей новостью за последнее время стало то, что общепитам могут разрешить обслуживать столики на улице. Меру озвучила начальник управления по развитию потребительского рынка Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Елена Подгорная. По её словам, в городе готовится постановление о порядке размещения столиков. При этом речь не идет о полноценных террасах или верандах.

«Понятно, что никакой финансовой помощи мы не дождемся. Если нам разрешат хотя бы выставлять столики, это будет максимум на что был готов пойти город», — добавил Затуливетров.

Накануне вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что Петербург не готов к открытию ресторанов и салонов красоты. Сделать это не позволяет уровень заболеваемости. Елин предложил ресторанам изучить возможность работы на вынос, ознакомиться со стандартами Роспотребнадзора и начать готовить оборудование и защитные экраны.

За последние сутки в Петербурге подтвердили 541 случай коронавируса. С начала пандемии в городе заразились 9 тыс. 486 человек.