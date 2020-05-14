Названы «посткарантинные» стандарты для работы петербургских ресторанов

Общепит собираются открывать только если ситуация улучшится, а пока рано.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в эфире программы «Петербург против коронавируса». Он заявил, что рестораны, парикмахерские и прочие заведения в городе откроются только после улучшения ситуации с распространением коронавируса. Власти сейчас думают над «посткарантинными» стандартами, которые позволят сделать посещение общественных мест безопасным.

«На сегодняшний день ни салоны красоты, ни рестораны мы не можем открыть. Этого не позволяет уровень заболеваемости. Данный бизнес является контактным, опасным»,

— объяснил Елин.

Для того, чтобы работать, владельцам кафе и ресторанов советуют уже сейчас купить защитные экраны, иначе им открыться не разрешат. Также им советуют подумать о том, чтобы расставить подальше столы и вообще активнее развивать услугу «еды навынос».

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