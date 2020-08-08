Российские семьи получат выплаты на детей после 17 августа

Денежную поддержку получат после 17 августа россияне с детьми. Новые выплаты поступят особо нуждающимся семьям, в которых растут дети от трех до семи лет.

Выплаты в августа получат почти 720 тысяч маленьких россиян. На эти цели из федерального бюджета выделили 18,4 млрд рублей. Согласно распоряжению главы правительства РФ Михаила Мишустина, размер выплат будет устанавливаться в каждом регионе в зависимости от установленного там детского прожиточного минимума.

В этом году нуждающиеся семьи с детьми этого возраста получали пособия в размере половины от уровня прожиточного минимума — в среднем около 5,5 тыс. рублей. К примеру, в Москве детям выплачивали по 7600 рублей, а на Камчатке, где детский прожиточный минимум выше, дети получали около 11 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне смогут получить детские пособия в упрощенном порядке.