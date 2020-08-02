Российские семьи смогут получить детские пособия в упрощенном порядке

Российские семьи смогут получить детские пособия в упрощенном порядке
Ежемесячные пособия на детей начали выплачивать с 1 июня. Фото: pixabay

Правительство упростило оформление пособия на маленьких россиян в возрасте от трех до семи лет.

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, соответствующее распоряжение 2 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пособия в упрощенном порядке начнут оформлять с 1 ноября.

В сообщении говорится, что теперь для получения пособия родителям не придется предоставлять документы, в которых содержатся сведения об алиментах.

Поясняется, что госорганы будут получать эту информацию самостоятельно, используя сведения из системы межведомственного электронного взаимодействия.

Отметим, что ежемесячные детские пособия начали выплачивать с 1 июня. Выплаты могут получить семьи с низким доходом — если среднедушевой доход в них не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе, где проживает семья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ПФР объяснили, как получить выплаты на детей в августе.

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