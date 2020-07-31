В ПФР объяснили, как получить выплаты на детей в августе

Некоторые родители могут рассчитывать на 20 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем пишет iReactor. В Пенсионном фонде России объяснили, как получить выплаты на детей в размере 20 тысяч рублей. Некоторые граждане не получили деньги в июле, так как не оформили заявление. Многие россияне путаются и не понимают, имею ли право на получение средств.

В фонде рассказали, что в июне деньги перечисляли тем, в чьих семьях растут дети, родившиеся с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. В последующие месяцы выплаты поступали автоматически.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург обеспечит социальных работников единовременной выплатой. Сумма выплаты — 10000 рублей. Средства получат 4675 специалистов.