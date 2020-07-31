Петербург обеспечит социальных работников единовременной выплатой

Сотрудники социальных служб, активно помогающие населению в период эпидемии, будут поощрены денежными средствами от властей.

Постановление о выделении средств на оказание финансовой поддержки работников социальной сферы было накануне подписано губернатором Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Претендовать на выплаты смогут медицинские сестры, психологи, преподаватели, специалисты по социальной и реабилитационной работе и все остальные, кто в срочном порядке, в том числе и приходя к петербуржцам на дом, оказывал необходимую помощь в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Сумма выплаты — 10000 рублей. Средства получат 4675 специалистов. Для обеспечения поддержки работников, которые стояли на передовой во время эпидемии, из резервного фонда города выделили 140 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выделили еще 18 млрд рублей на выплаты детям.