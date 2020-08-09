Россиян ждет рост цен на мясо

В России заметили подорожание свинины и мяса птицы примерно на 30%. Эксперт считает, что спрос на мясную продукцию начнет падать осенью.

Как сообщает «Коммерсантъ», на российском мясном рынке заметили, что свинина подорожала на 32% (до 170 рублей за килограмм», а цена на тушку цыпленка бройлера выросла на 26% (до 108 рублей за килограмм).

По мнению гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, скачок цен можно объяснить сезонностью. В связи с этим спрос и цены начнут падать в начале осени.

Руководство сети гипермаркетов «Лента» предупредило потребителей и желании птицеводов поднять стоимость мяса на 10%. Причиной этого стало падение рубля, из-за которого подорожали корма и возросли транспортные расходы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян предупредили о двукратном подорожании доставки товаров.