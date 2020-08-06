Россиян предупредили о двукратном подорожании доставки товаров

В России доставка товаров из магазина может стать вдвое дороже. Причина – новые санитарно-эпидемиологические правила и нормы.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли. Там заявили, что новые СанПиНы, проект которых находится на утверждении в Роспотребнадзоре, предполагают раздельную доставку бытовой химии и продуктов питания.

Речь идет не об отдельных первичных и вторичных упаковках, что из так практикуют компании, а о перевозке на разных автомобилях.

Как считают в ассоциации, это приведет к тому, что к одному и тому же клиенту, который, например, заказал доставку колбасы и стирального порошка, придется направлять две машины. Таким образом, в два раза вырастут и затраты на доставку. В среднем она может составить до 600 рублей.

При этом в Роспотребнадзоре заявляют, что изменения коснутся только агрохимикатов, а также товаров бытовой химии с чрезвычайно опасными и высокоопасными веществами. В ассоциации, тем не менее, указывают на то, что разъяснений проект новых норм и правил не содержит.

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