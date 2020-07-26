В России могут вырасти цены на домашний интернет и ТВ на 15-20%

Абонентская плата за телевидение и скоростной доступ в интернет могут вырасти на 10-15%. Фото: Pixabay

Абонентская плата за телевидение и скоростной доступ в интернет могут вырасти на 10-15%. Фото: Pixabay

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение. Об этом свидетельствуют прогнозы аналитиков.

По данным специалистов агентства iKS-Consulting, абонентская плата за телевидение и услуги широкополосного доступа в интернет может вырасти в этом году на 10-15%. Похожие показатели называли и сами операторы в конце 2019 года (12-15%).

Как сообщили «Известия», гендиректор TelecomDaily Денис Кусков заметил, что на рост тарифов влияют инфляция, колебания курса рубля и затраты на исполнение антитеррористического пакета законов и закона об устойчивом интернете. Еще одним фактором стала сложная эпидемиологическая ситуация. По его мнению, цены могут вырасти и до 20 процентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России хотят снизить стоимость жилья. Для начала власти сделают так, чтобы снизилась себестоимость строительства.