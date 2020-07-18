В России хотят снизить стоимость жилья

Для начала власти сделают так, чтобы снизилась себестоимость строительства.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем сообщает ТАСС. В Минстрой задумались о том, чтобы сделать жилье в России доступнее. Для этого нужно снизить себестоимость строительства домов, считает глава ведомства Владимир Якушев. Он заявил, что добиться цели можно путем уменьшения кредитных ставок для застройщиков и сокращения числа административных процедур.

«Нужно сделать так, чтобы земля стала дешевле, чтобы земельные ресурсы были максимально доступными»,

— считает Якушев.

Напоминаем, что до этого и квартирном вопросе рассуждал президент России Владимир Путин. Он убежден, что нынешний момент самый удачный для его решения, несмотря на кризис.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дирекцию транспортного строительства Петербурга возглавил Евгений Варов.