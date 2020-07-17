Дирекцию транспортного строительства Петербурга возглавил Евгений Варов

В Дирекции транспортного строительства Петербурга сменился руководитель — им стал Евгений Варов. Сейчас он занимает должность исполняющего обязанности директора. Об этом сообщается на сайте дирекции. Ранее исполняющим обязанности директора был Руслан Зайцев, который получил эту должность в мае 2020 года после того, как из дирекции ушел Вячеслав Урусов. На сайте говорится, что Зайцев вновь перешел на пост первого замдиректора и главного инженера. Перед тем, как возглавить ДТС, он работал заместителем директора дирекции. С апреле 2016 года он получил работу в структуре Росавтодора — был главным инженером ФКУ Упрдор «Северо-Запад и начальником Управления земельно-имущественных отношений. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургскую контрольно-счетную палату возглавил Константин Желудков.