Пассажирский самолет резко потерял высоту в небе над Китаем

Самолет авиакомпании Shenzhen Airlines потерял высоту в небе. Пилоты подали экстренный сигнал.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, после экстренного сигнала воздушное судно развернулось в сторону аэропорта вылета в Шэньчжэне. Там экипаж самолета провел успешную посадку. Никто из людей, находящихся на борту самолета, не пострадал.

Рейс ZH9209 летел из Шэньчжэня в Сиань. Самолет поднялся в небо в 7.32 (2.32 по московскому времени). Через 20 минут после взлета самолет начал резко терять высоту. Всего за две минуты лайнер снизился с 9,3 тыс. метров до 3,7 тыс. метров. Воздушное судно подало экстренный сигнал и взяло обратный курс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число погибших при жесткой посадке самолета в Индии выросло до 20. Лайнер упал со склона и в результате попросту развалился на две части.