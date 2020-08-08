Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии выросло до 20

В Индии растет число жертв при жесткой посадке самолета Boeing 737 авиакомпании Air India Express. Трагедия произошла в городе Кожикоде.

Как сообщает Hindustan Times, по последним данным, число погибших составляет 20 человек. Отметим, что среди погибших – оба пилота. Еще более 120 человек получили травмы.

Самолет совершил жесткую посадку в пятницу, 7 августа, в аэропорту Кожикоде в штате Керала страны. Лайнеру пришлось садиться во время дождя. Он упал со склона и в результате попросту развалился на две части.

На борту воздушного судна находились более 190 пассажиров, в том числе и десять детей. На нем летели индийцы, которые застряли за границей из-за пандемии коронавируса.

Кабина пилотов и передняя часть самолета оказались полностью разрушены.

Ранее gazeta.spb.ru писала о 16 погибших.