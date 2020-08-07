В Индии 16 человек погибли при жесткой посадке самолета

В Индии 16 человек погибли при жесткой посадке самолета
Самолет приземлялся во время ливня. Фото: Pixabay

Также пострадали 123 человека. Количество жертв может быть скорректировано.

В результате жесткой посадки самолета в городе Кожикоде в штате Керала в Индии погибли как минимум 16 человек, еще 123 пострадали. Об этом сообщает телеканал News 18.

Борт летел из Дубая в Кожикоде в рамках программы по возвращению граждан страны из-за рубежа во время пандемии коронавируса. Посадить самолет пытались во время сильного дождя. По каким причинам погибли люди – не уточняется, это предстоит выяснить сотрудникам экстренных служб.

Напоминаем, что в Индии коронавирусом заразились более двух миллионов человек, летальных исходов – более 41,5 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет вынужденно приземлился в Испании из-за отказа пассажира надеть маску.

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