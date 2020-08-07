Самолет вынужденно приземлился в Испании из-за отказа пассажира надеть маску

Самолет вынужденно приземлился в Испании из-за отказа пассажира надеть маску
Мужчина устроил дебош прямо в воздухе. Фото: pixabay.com

Мужчина наотрез отказывался соблюдать меры предосторожности.

Самолет испанской авиакомпании Air Europa, который летел с острова Гран-Канария в Мадрид, приземлился в аэропорту Малаги. На борту находился пьяный дебошир, который отказывался надевать медицинскую маску. Об этом сообщает телеканал Antena 3.

Известно, что мужчина выпивал во время полета, ему несколько раз сделали замечание, но его это не остановило. Поведение пассажира расценили как агрессивное, так что пилот самолета запроси экстренную посадку. Мужчину на земле ожидали сотрудники Гражданской гвардии.

Отмечается, что дебошир является гражданином Украины. После того, как его высадили, лайнер отправился в место назначения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дебошир в Мурино требовал «десант и инопланетян».

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