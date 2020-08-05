Дебошир в Мурино требовал «десант и инопланетян»

В ночь на среду, 5 августа, в Мурино, возле одного из домов на проспекте Авиаторов Балтики заметили нарушителя общественного спокойствия.

Во дворе жилого дома на Авиаторов Балтики, около полуночи, одетый в одни лишь шорты мужчина бросался на припаркованные автомобили и громко требовал вызвать ему «десант и инопланетян». Очевидцы записали поведение незнакомца на видео и поделились записью в сообществе «Девяткино LIVE | Мурино» во «Вконтакте».

Вероятно, кто-то все же внял просьбам мужчины, однако решил, что будет уместнее вызвать полицию и скорую. На кадрах, опубликованных телеканалом 78.ru, видно, что прибывшие на место происшествия медики долго не могли усмирить дебошира, помог врачам лишь полицейский. Интернет-пользователи предполагают, что нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Екатеринбурге полицейскому пришлось выстрелить в дебошира, чтобы защитить коллегу.