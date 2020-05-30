В Екатеринбурге полицейские выстрелил в дебошира, чтобы защитить коллегу

В Екатеринбурге полицейские выстрелил в дебошира, чтобы защитить коллегу
И полицейскому, и дебоширу понадобилась медпомощь. Фото: Baltphoto

Агрессивный гражданин набросился на полицейского с ножом.

Все случилось сегодня, 30 мая, в Екатеринбурге. Обо всем сообщил начальник регионального главка МВД Валерий Горелых. Он рассказал, что инцидент произошел на улице Кузнецова. Там мужчина изрубил дверь одной из местных жительниц. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, которых дебошир встретил с ножом в руках. Он ранил одного из полицейских, а его напарник выстрелил в ногу преступнику.

Обоих было решено госпитализировать – нападавшего положили в больницу, где он пройдет курс лечения под охраной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный дебошир сломал 15 дверей в отеле на улице Маршала Тухачевского. Выяснилось, что мужчина из хулиганских побуждений выбил ногами пятнадцать дверей, повредив также и дверные косяки. Сумма ущерба устанавливается руководством отеля. Самого дебошира доставили в отделение полиции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выстрел дебошир екатерибург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Екатеринбурге полицейские выстрелил в дебошира, чтобы защитить коллегу
Лавров рассказал, сколько россиян находятся за границей из-за пандемии
Эксперт считает домашних животных, зараженных коронавирусом, безопасными
Меркель отказывается принимать участие в саммите G7 в Вашингтоне
В Шереметьево вспыхнул самолет при посадке
В Роспотребнадзоре разъяснили штрафы за отказ от вакцинации
Госдеп заподозрил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
В Пушкине к 1 сентября откроют школу после реконструкции