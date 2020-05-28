Пьяный дебошир сломал 15 дверей в отеле на улице Маршала Тухачевского

Мужчина не объяснил мотивацию своего поступка. Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО.

Мужчина не объяснил мотивацию своего поступка. Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО.

В Красногвардейском районе Петербурга в арт-отеле задержали нетрезвого мужчина, повредившего гостиничное имущество.

Инцидент произошел вечером 27 мая. В отеле на улице Маршала Тухачевского сработала тревожная кнопка, информация об этом сразу поступила в распоряжение дежурного наряда вневедомственной охраны. Росгвардейцы были на месте происшествия уже через три минуты и задержали пьяного жителя Якутска.

Выяснилось, что мужчина из хулиганских побуждений выбил ногами пятнадцать дверей, повредив также и дверные косяки. Сумма ущерба устанавливается руководством отеля. Самого дебошира доставили в отделение полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пряжке произошла драка, в результате которой один из её участников был госпитализирован с порезанным горлом. Его жизни, к счастью, ничего не угрожает.