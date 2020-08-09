За сутки коронавирус подтвердили у 30 жителей Ленобласти

В Ленобласти продолжают проверять жителей на коронавирус. Фото: Pixabay

В Ленобласти продолжают проверять жителей на коронавирус. Фото: Pixabay

За последние 24 часа в Ленинградской области выявили 30 случаев заражения коронавирусом среди местных жителей.

Согласно данным обласного Роспотребнадзора на воскресенье, 9 августа, последние диагнозы были подтверждены в 19 населенных пунктах девяти районов Ленобласти. За минувшие сутки в Ленобласти выздоровели 13 пациентов.

За все время пандемии в 47 регионе зарегистрировано 6177 случаев коронавируса. Число летальных исходов составляет 61, а выздоровлений — 4 622.

Так, новые случаи были выявлены в следующих районах Ленобласти: Гатчинский (Гатчина, Коммунар, Парицы, Луйсковицы); Кировский (Отрадное, Сологубовка, ДНП Еловый Бор, Концы, Мга); Всеволожский (Всеволожск, Кудрово, Рахья); Ломоносовский (Малое Карлино); Бокситогорский (Бокситогорск, Пикалево); Тосненский; Волосовский; Приозерский; Лужский; Волховский; Лодейнопольский; Подпорожский, а также в Киришах, Приморске, Тихвине, Сланцах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на коронавирус в Петербурге проверили еще 13,6 тыс. человек.