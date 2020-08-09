Двух полицейских из Петербурга отправили под арест из-за взятки

Двух полицейских из Петербурга отправили под арест из-за взятки
Двух правоохранителей подозревают в получении взятки. Фото: Baltphoto

В Петербурге двух правоохранителей отправили под арест. Их подозревают в получении взятки.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Приморский районный суд принял решение отправить до 5 октября под стражу инспектора ППСП и полицейского мобильного взвода второго отдельного батальона ППСП УМВД России по Приморскому району Петербурга.

По версии следствия, в августе этого года злоумышленники задержали петербурженку по статье о хранении и распространении наркотиков.

Правоохранители полагают, что те потребовали у задержанной 200 тысяч рублей, чтобы не доставлять ее в отдел полиции. Задержанная успела передать им 50 тысяч рублей.

Злоумышленники просили избрать любую иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru писала об уголовном деле в отношении правоохранителей.

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