Двух полицейских в Петербурге обвиняют в получении взятки

Двух полицейских в Петербурге обвиняют в получении взятки
Полицейских задержали по делу о взятке. Фото: pixabay.com

Следственные органы расследуют уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции. Их обвиняют по статье о получении взятки.

Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Петербургу. Подозреваемыми по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ проходят 36-летний инспектор ППСП и 27-летний полицейский мобильного взвода отдельного батальона УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга. В настоящее время они задержаны.

По данным правоохранителей, обвиняемые задержали 25-летнюю женщину, подозреваемую в совершении преступления по статье 228 УК РФ. Они предложили отпустить ее в обмен на «вознаграждение» в размере 200 тыс. рублей. Женщина уговорила полицейских снизить размер взятки до 50 тыс. рублей и передала им указанную сумму.

Расследование дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге депутата Коваля задержали за подозрение в получении взятки.

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