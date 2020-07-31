В Петербурге депутата Коваля за подозрение в получении взятки

Следствие будет просить ареста для депутат петербургского ЗакСа.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем пишет 78.ru. В отношении депутата петербургского ЗакСа Романа Коваля возбудили уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Следствие собирается ходатайствовать о его аресте, так как политик пытался сбежать от полицейских перед задержанием. При себе Коваль имел вещи и наличные.

Напоминаем, что Коваль вместе с помощником депутата Гришины с 2018 по 2020 года получили взятки в виде денег и дорогой иномарки на общую сумму в 15 миллионов рублей. Политик при этом делал все возможное, чтобы помочь конкретным фирмам.

Теперь депутату грозит штраф и лишение свободы сроком до 15 дет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФСБ задержала депутата «Единой России» Романа Коваля.