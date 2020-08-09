Футболист «Спартака» посвятил гол умершей матери и не сдержал слез

После гола Соболев снял с себя футболку и со слезами на глазах показал майку с изображением матери. Фото: pixabay

После гола Соболев снял с себя футболку и со слезами на глазах показал майку с изображением матери. Фото: pixabay

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев посвятил гол умершей матери, после чего не смог сдержать слез на поле.

Футболист открыл счет на 8-й минуте матча первого тура Премьер-лиги против «Сочи». Как сообщили РИА Новости, когда мяч оказался в воротах противника, Соболев снял игровую майку, под которой была футболка с изображением его матери, потом закрыл ей лицо и расплакался. Судья показал ему желтую карточку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший игрок «Зенита» Александр Кокорин не прошел в заявку «Спартака» на игру первого тура РПЛ против «Сочи». В заявку не вошел также полузащитник Остон Урунов, который также недавно присоединился к команде.