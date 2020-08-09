Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч первого тура РПЛ

Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч первого тура РПЛ
Футболист Александр Кокорин. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Бывший игрок «Зенита» Александр Кокорин не прошел в заявку «Спартака» на игру первого тура РПЛ против «Сочи».

Александр Кокорин не выйдет на поле. Матч стартует в воскресенье, 9 августа, в 20:00. В заявку не вошел также полузащитник Остон Урунов, который также недавно присоединился к команде.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что футболист Александр Кокорин перешел в «Спартак». Официальное заявление об этом московский клуб опубликовал в начале августа. СМИ также отмечали, что зарплата форварда в «Спартаке» составит три миллиона евро в год. Еще 2,5 миллиона евро составили подъемные.

Отметим, что договор с «Зенитом» у Александра Кокорина истек 31 июля этого года. При этом о в рядах петербургских футболистов 29-летний Кокорин не выступал давно — последние матчи он провел в аренде команды «Сочи».

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