Федун заявил о снятии «Спартака» с РПЛ

Федун заявил о снятии &#171;Спартака&#187; с РПЛ
Болельщики "Спартака". Фото: группа "Спартака" / ВК

Московский «Спартак» снимется с участия в российском чемпионате. Об этом рассказал владелец футбольного клуба Леонид Федун.

Провокационное заявление он сделал после окончания домашней игры первого тура Премьер-лиги с командой «Сочи». Причиной стало судейство в матче первого тура РПЛ с «Сочи».

«Пусть играют без нас», — сказал Федун в интервью «Спорт-Экспресс».

Игроки «Спартака» вели со счетом 2:0, однако победа в состязании была упущена. Два гола соперники забили с пенальти, которые были назначены в рамках спорных ситуаций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболист «Спартака» посвятил гол умершей матери и не сдержал слез. Он снял на поле игровую майку, под которой была футболка с ее изображением. Судья показал игроку желтую карточку.

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