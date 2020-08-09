Федун заявил о снятии «Спартака» с РПЛ

Московский «Спартак» снимется с участия в российском чемпионате. Об этом рассказал владелец футбольного клуба Леонид Федун.

Провокационное заявление он сделал после окончания домашней игры первого тура Премьер-лиги с командой «Сочи». Причиной стало судейство в матче первого тура РПЛ с «Сочи».

«Пусть играют без нас», — сказал Федун в интервью «Спорт-Экспресс».

Игроки «Спартака» вели со счетом 2:0, однако победа в состязании была упущена. Два гола соперники забили с пенальти, которые были назначены в рамках спорных ситуаций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболист «Спартака» посвятил гол умершей матери и не сдержал слез. Он снял на поле игровую майку, под которой была футболка с ее изображением. Судья показал игроку желтую карточку.