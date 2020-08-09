Эпидемиолог назвал сроки второй волны Covid-19 в России

Специалист считает, что сезонный подъем, скорее всего, начнется в октябре . Фото: pixabay

Специалист считает, что сезонный подъем, скорее всего, начнется в октябре . Фото: pixabay

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире. Такое заявление сделал доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.

По его словам, «перерыв» будет длиться в период с августа по сентябрь. Он отметил, что новой волны стоит ожидать в предстоящем сезоне.

Как сообщил RT, специалист подчеркнул, что сезонный подъем, скорее всего, начнется в октябре и инфицированные в этот период будут тяжелее переносить Covid-19, чем те, кто подхватил вирус летом.

Он уточнил, что эпидемию можно считать кончившейся при 70 процентов «проиммунизированных».

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские авиакомпании в понедельник возобновят полеты на турецкие курорты.