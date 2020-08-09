Российские авиакомпании в понедельник возобновят полеты на турецкие курорты

Росавиация рекомендует уточнять заявленное расписание авиакомпаний, время и дату выполнения полётов у перевозчиков. Фото: pixabay

Росавиация рекомендует уточнять заявленное расписание авиакомпаний, время и дату выполнения полётов у перевозчиков. Фото: pixabay

Более десяти российских авиакомпаний готовы возобновить полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.

Завтра, десятого августа, будет расширена программа международных полетов. Из Северной столицы в города Турции полетят авиакомпании «Россия», «Северный ветер», Red Wings, Ifly и «Уральские авиалинии».

Как сообщили в Росавиации, турецкие авиаперевозчики Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines также возобновляют рейсы из трех пунктов в России на курорты своей страны.

Путешественникам рекомендуют уточнять расписание авиакомпаний, время и дату выполнения полетов у перевозчиков. А также напомнили о соблюдении требований Роспотребнадзора, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково полностью готов к приему и отправке самолетов по международным направлениям. Уведомление об этом направлено в Росавиацию. О возобновлении полетных программ перевозчиков будут информировать по мере поступления заявок от авиакомпаний.