В Пулково заявили о готовности к выполнению международных перелетов

Аэропорт Пулково полностью готов к приему и отправке самолетов по международным направлениям. Уведомление об этом направлено в Росавиацию.

О готовности Пулково к запуску международного авиасообщения сообщил оператор аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы». О возобновлении полетных программ перевозчиков будут информировать по мере поступления заявок от авиакомпаний.

В Пулково продолжают действовать меры против распространения коронавируса. Усилена уборка и дезинфекция. Обработку проходят лифты, лестницы, стойки регистрации, зоны досмотра, трапы, пассажирские автобусы и контактные поверхности. Для дезинфекции в Пулково используют средства с противовирусной активностью. Воздух в терминале обеззараживается ультрафиолетовыми рециркуляторами.

Сотрудники аэропорта каждую смены измеряют температуру. Персонал оснащен масками и перчатками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. Принять российских туристов уже готовы Великобритания, Турция, Танзания и Занзибар.