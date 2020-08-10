В Петербурге возложили цветы к могиле Анатолия Собчака в день его рождения

В Петербурге возложили цветы к могиле Анатолия Собчака в день его рождения
Анатолий Собчак умер в 2000 году. Фото: wikipedia

В воскресенье, 10 августа, в Санкт-Петербурге почтили память первого и единственного мэра города Анатолия Собчака.

В Северной столице состоялась церемония возложения цветов к могиле Анатолия Собчака. Цветы возложил губернатор Александр Беглов от имени городского правительства. Церемонию провели на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, где захоронен Анатолий Собчак.

Сегодня политическому деятелю могло бы исполниться 83 года.

Анатолий Собчак был избран мэром Ленинграда 12 июня 1991 года. В 1996 году его сменил губернатор Владимир Яковлев. Как рассказали в пресс-службе Смольного, Собчак внес значительный вклад в развитие города. По его инициативе Ленинград сменил название на Санкт-Петербург.

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