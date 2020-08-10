Коронавирус нашли еще у 28 жителей Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки выявили 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно данным регионального Роспотребнадзора на понедельник, 10 августа, новые случаи коронавируса были обнаружены в девяти районах Ленобласти. Коронавирус выявили у жителей 18 населенных пунктов региона.

По числу новых случаев заражения COVID-19 за сутки лидирует Всеволожский район, где коронавирус подтвердили еще у 13 человек. Новых пациентов с коронавирусом нашли во Всеволожске, Кудрово, Янино, Сертолово, Старой, пгт. имени Свердлова, Дубровке и Хапо-Ое.

Кроме того, случаи коронавируса зафиксировали в следующих районах: Гатчинский (Гатчина, Лукаши); Приозерский (Моторное, Кривко); Бокситогорский (Пикалево); а также в Выборге, Киришах, Тихвине, Кировске и Волхове.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявили более 5 тыс. новых заболевших коронавирусом.