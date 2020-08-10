В России выявили более 5 тыс. новых заболевших коронавирусом

Каждый день в России подтверждаются новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

Каждый день в России подтверждаются новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

За последние 24 часа в России подтвердили наличие коронавирусной инфекции в организме у 5 118 человек.

Согласно последним данным сайта Стопкоронавирус.рф на утро понедельника, 10 августа, новые случаи заражения коронавирусом выявили 83 российских регионах. Из всех новых случаев болезнь 26,5% пациентов протекает без клинических проявлений.

За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 70 жителей России. Также за сутки от коронавируса выздоровело 3 529 пациентов.

По числу новых случаев заражения в России лидирует Москва — там за сутки заразились 694 человека. Следом идет Свердловская область (179 случаев) и Петербург (157). В пятерку также попали Московская область (153) и Ростовская область (128).

За время пандемии в России зафиксировали 892 тыс. 654 случаев заражения. Выздоровело 696 тыс. 681 человек, умер 15 тыс. 001 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемиолог назвал сроки второй волны Covid-19 в России.