Пьяный акробат погиб у Свердловской набережной

В Петербурге местный житель погиб, выделывая пьяные трюки перед девушкой. Трагедия произошла у Свердловской набережной.

Об этом очевидцы сообщают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей, пьяный мужчина решил похвастаться физической формой перед своей спутницей и встал на руки. Происшествие произошло на Свердловской набережной.

На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге местная жительница пришла в гости к другу с полиэтиленовым пакетом, в котором находился труп ее новорожденной дочери. Мужчина обратился в полицию. Петербурженку госпитализировали с послеродовым кровотечением. Ее состояние оценили как тяжелое. Тело погибшего младенца отправили на экспертизу.