Жительница Петербурга принесла знакомому труп новорожденной дочери в пакете

Жительница Петербурга принесла знакомому труп новорожденной дочери в пакете
Женщину госпитализировали с послеродовым кровотечением. Фото: Baltphoto

На Стародеревенской улице в Приморском районе Санкт-Петербурга произошла леденящая душу история: местная жительница пришла в гости к другу с полиэтиленовым пакетом, в котором находился труп её новорожденной дочери.

Увидев чудовищную картину, мужчина сразу же обратился в полицию. Правоохранительные органы пока не установили, что стало причиной смерти малышки, а также, почему женщина поступила таким странным образом: ни она сама, ни её приятель не смогли прояснить ситуацию.

На данный момент петербурженка находится в одном из медицинских учреждений, куда её госпитализировали с послеродовым кровотечениям. Состояние 26-летней женщины врачи оценивают как тяжелое. Тело погибшего младенца отправили на экспертизу, которая выяснит причины гибели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Славы обнаружили труп мужчины с пострелянной головой.

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