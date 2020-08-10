В «Кресты» пытались передать спрятанные в лавашах телефоны

В «Кресты» попытались передать 11 мобильных телефонов необычным способом – их спрятали в лаваше.
Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В лавашах несли 11 мобильных телефонов и девять USB-кабелей к ним. Их нашли во время досмотра.
В колонию их принесла женщина. Злоумышленницу привлекли к административной ответственности.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге суд вынес приговор по делу водителя, который вышел из себя после того, как его не пропустили у моста Александра Невского. Обвиняемого отправили в колонию.