Во вторник в Пулково отменяют 19 рейсов, еще два задерживают

В петербургском аэропорту Пулково каждый день продолжают отменять рейсы. Во вторник, 11 августа, планы пришлось поменять пассажирам 19 самолетов.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, рейсы отменяет RedWings, «Уральские авиалинии», «Азурэйр», «Северный ветер» и другие.

Изменения коснулись заграничных и российских направлений. Пассажиры не полетят, в том числе в Москву, Анапу, Симферополь и по другим направлениям.

Отметим, что «Северный ветер», на час задержит вылет до Антальи, на 20 минут позже пассажиры вылетят самолетом авиакомпании «Ямал» в Надым.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что с 10 августа из Пулково возобновились авиарейсы на турецкие курорты Анталья, Даламан и Бодрум. С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.