За три года в Петербурге построят 25 газовых автозаправок

В Северной столице в ближайшие три года будут построены 25 автозаправочных станций газового топлива. На сегодняшний день в городе работает лишь семь станций со сжатым газом.

В понедельник, 10 августа, в Смольном прошло совещании, на котором было одобрено выделение субсидий на строительство газовых заправок. В этом году еще одной газовой заправочной станцией обзаведется Колпино. Инвестором проекта стала компания «Газпром газомоторное топливо». Об этом сообщает 78.ru.

К 2023 году количество газовых станций в Петербурге увеличится до 25 станций. Пять из них будут построены в следующем году. Часть проекта будет оплачена за счет средств федерального бюджета.

Как отметили в Смольном, использование газового топлива дешевле и экономичнее бензина, в связи с чем на него постепенно переводят городской общественный транспорт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на заправках для яхт и катеров появилась дистанционная оплата.