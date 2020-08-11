За три года в Петербурге построят 25 газовых автозаправок

За три года в Петербурге построят 25 газовых автозаправок
В Петербурге появятся новые газовые заправки. Фото: ПАО "Газпром"

В Северной столице в ближайшие три года будут построены 25 автозаправочных станций газового топлива. На сегодняшний день в городе работает лишь семь станций со сжатым газом.

В понедельник, 10 августа, в Смольном прошло совещании, на котором было одобрено выделение субсидий на строительство газовых заправок. В этом году еще одной газовой заправочной станцией обзаведется Колпино. Инвестором проекта стала компания «Газпром газомоторное топливо». Об этом сообщает 78.ru.

К 2023 году количество газовых станций в Петербурге увеличится до 25 станций. Пять из них будут построены в следующем году. Часть проекта будет оплачена за счет средств федерального бюджета.

Как отметили в Смольном, использование газового топлива дешевле и экономичнее бензина, в связи с чем на него постепенно переводят городской общественный транспорт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на заправках для яхт и катеров появилась дистанционная оплата.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
газовое топливо газовые заправки новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге расследуют две квартирные кражи на 1,4 миллиона рублей
В поселке Тайцы в Ленобласти угнали экскаватор за 6,7 млн рублей
В Металлострое мужчина с травматом прострелил себе руку, а после пошел ...
В Петербурге за сутки ограбили троих людей на 33 тысячи рублей
Петербург вошел в тройку лидеров по количеству людей с антителами к COVID-19
Минтруд объяснил, как россиян будут переводить на удаленку
За три года в Петербурге построят 25 газовых автозаправок
Посол России рассказал, сколько россиян вывезли из США