В Петербурге на заправках для яхт и катеров появилась дистанционная оплата

В Петербурге на заправках для яхт и катеров появилась дистанционная оплата
Дистанционная оплата для катеров и яхт впервые вводится на территории Петербурга. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Теперь владельцы яхт, гидроциклов и катеров в Северной столице могут заправлять свои плавсредства на заправках «Роснефти» с помощью сервиса «Яндекс.Заправки», который предлагает дистанционную оплату.

На данный момент с сервисом работают уже пять плавучих заправочных станций. Причем оплатить топливо, как объяснили в «Яндексе», можно не только через «Заправки», но также и с помощью «Яндекс.Навигатора» или «Яндекс.Карт». Санкт-Петербург стал экспериментальной площадкой для внедрения нового способа оплаты.

В компании добавляют, что бесконтактный способ оплаты приобретает еще большую актуальность в период пандемии — при помощи «Яндекс.Заправок» можно обезопасить себя и избежать контактов с другими людьми на заправке. Отметим, что через сервис «Яндекса» также заправляются автомобилисты — за первый квартал 2020-го по всей России с его помощью заправились на 3 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Яндекс» и Сбербанк заявили о разделе активов.

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