«Яндекс» и Сбербанк заявили о разделе активов

&#171;Яндекс&#187; и Сбербанк заявили о разделе активов
"Яндекс" намерен более активно задействовать экосистему своих сервисов, включая "Яндекс.Маркет", чтобы сделать покупку, выбор и доставку товаров быстрее и удобнее для пользователей. Новая стратегия также предполагает увеличение инвестиций в развитие собственного маркетплейса. Фото: pixabay.com

«Яндекс» прекращает сотрудничество с кредитно-финансовой организацией по совместным предприятиям. Таким образом, Сбербанк продаст «Яндексу» свою долю в «Яндекс.Маркете», а последний вернет Сбербанку долю в «Яндекс.Деньгах».

Сумма первой сделки — 42 миллиарда рублей при общей стоимости компании в 87,3 миллиарда рублей. При этом «Яндекс» станет единственным полноправным владельцем 100% «Яндекс.Маркета». Второе соглашение, по которому интернет-холдинг вернет Сбербанку 25% в «Яндекс.Деньгах», предварительно оценивается в 2,4 миллиарда рублей.

При этом для пользователей никаких существенных изменений не произойдет, лишь к концу года будет проведен ребрендинг «Яндекс.Денег», в результате которого поменяют также название сервиса. Ожидается, что завершение сделки придется на 3-й квартал текущего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теперь переводы через банкоматы Сбербанка осуществляются с комиссией.

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