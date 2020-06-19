Сбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы

С начала текущего сезона Сбербанк ввел комиссию в один процент за перевод денег в устройствах самообслуживания банка.

Как сообщил «Коммерсант», теперь все переводы через банкомат между картами Сбербанка стали платными и ранее объявленный лимит в 50 тыс. рублей бесплатных переводов на них теперь не распространяется.

Представители банка подчеркнули, что большинство клиентов используют мобильное приложение, где переводы внутри банка остались бесплатными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк снизил первый взнос по льготной ипотеке. Теперь для получения ипотеки достаточно предоставить 15 процентов от стоимости жилплощади в качестве первоначального взноса, при оформлении льготной ипотеки со ставкой 6,4 процента годовых в банке.