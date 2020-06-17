Сбербанк снизил первый взнос по льготной ипотеке

Сбербанк снизил первый взнос по льготной ипотеке
Снижение размера первоначального взноса было продиктовано постановлением Минфина. Фото: pixabay.com

Сбербанк снизил первый взнос по льготной ипотеке с государственной поддержкой с 20% до 15%. Это касается покупок недвижимости в новостройках.

Теперь для получения ипотеки достаточно предоставить 15% от стоимости жилплощади в качестве первоначального взноса, при оформлении льготной ипотеки со ставкой 6,4% годовых в Сбербанке, отмечается в сообщении кредитно-финансовой организации.

Отметим, что в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербургу и Ленобласти сумма займа по ипотеке с господдержкой может составлять до 8 миллионов рублей, в других российских регионов — до 3 миллионов. Кредит предоставляет на срок до 20 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Совете Федерации высказали инициативу об увеличении возраста детей, которые могут претендовать на единовременные выплаты, до 18 лет.

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