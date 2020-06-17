В Совфеде предложили распространить выплаты на детей до 18 лет

В Совете Федерации озвучили предложение по увеличению возраста детей, имеющих право на получение выплат, до 18 лет.

Инициатором стала глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова. Она рассказала об этом в ходе совещания с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым, состоявшемся во вторник, 16 июня. Гумерова объяснила, что выплаты на детей от 3 до 15 лет включительно стали существенной поддержкой населению во время кризисных условий пандемии, поэтому в Совфеде считают необходимым расширить круг получателей матпомощи.

По словам председателя комитета, это аргументируется тем, что законодательно ребенок считается таковым до 18 лет. Кроме того, в Совфеде отмечают несправедливость ситуации, когда 16-летний ребенок получает выплату, в то время как его 17-летний одноклассник не имеет права на это.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 июля части российских пенсионеров увеличат размер пенсионных выплат.