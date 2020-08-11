За сутки в Ленобласти выявили 29 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Ленинградской области подтвердили 29 диагнозов COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Согласно данным на утро вторника, 11 августа, за последние 24 часа в Ленобласти диагноз сняли 28 переболевшим пациентам, у которых тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

За время пандемии в 47 регионе коронавирусом заразились 6234 местных жителя. Общее число выздоровлений достигло 4650 человек. От ковида и вызванных им осложнений умерли 62 человека.

На сегодняшний день медики наблюдают за состоянием здоровья 1522 человек, которые болеют коронавирусом в той или иной форме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявлено 157 новых случаев заражения COVID-19. Общее число пациентов с подтвержденным COVID-19 с начала пандемии в Петербурге превысило 33 тысячи человек