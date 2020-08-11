В Петербурге выявлено 157 новых случаев заражения COVID-19

Число заражений COVID-19 в мире выросло до 20 млн 264 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Число заражений COVID-19 в мире выросло до 20 млн 264 тысяч человек. Фото: pixabay.com

В Северной столице, согласно последним данным оперативного штаба, на 10:00 11 августа выявлено еще 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Таким образом, число пациентов с подтвержденным COVID-19 с начала пандемии в Петербурге превысило 33 тысячи человек, что составляет 0,16% от общего количества зараженных. Выписано из больниц по выздоровлению 78 пациентов за сутки, тогда как полностью выздоровели по всей России свыше 700 тысяч человек.

В Ленинградской области за минувшие сутки выявлено 29 человек с коронавирусной инфекцией, справились с болезнью почти столько же, 28 пациентов. Общее число заражений COVID-19 на территории региона превысило 6 200 случаев, вылечились от вируса 4 622 пациента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по всей России впервые за 3,5 месяца зарегистрировано меньше 5 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки.